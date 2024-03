“Costretta ad avvicinarsi a Sergio” Greta al Grande Fratello e la madre sciocca tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Come abbiamo raccontato anche su queste colonne, alè finalmente scattato qualcosa in più della semplice amicizia tra. Nelle ultime ore si sono avvicinati sempre di più fino a baciarsi dolcemente sulle labbra. Ce ne è voluto di tempo, perché lei fino a poco fa era ancora bloccata, frenata. Lo hanno notatoma è stata proprio lei a spiegare a Letizia i motivi. La ex single di Temptation Island ha ammesso che ci sono alcune cose nella sua vita che non ha ancora superato, ecco perché in questa esperienza al reality show di Canale 5 è come se ci fosse per metà. Daè molto attratta fisicamente, ma è la componente mentale che per il momento non le è scattata. Sente dunque il bisogno di risolvere prima alcune faccende personali, e poi aprirsi ad ...