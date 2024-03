Cosmi | «Inter più forte dell’Atlético Madrid Ma poi c’è altro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’deve mandare giù la delusione dell’uscita ai rigori agli ottavi di Champions League contro l’Atlético. L’allenatore, in studio a Radio TV Serie A, oltre a segnalare il valore della squadra di Inzaghi fa anche notare cos’è mancato. GLI ERRORI – L’uscita ai rigori dalla Champions League è molto pesante. Secondo Serse, per, non è passata la squadra migliore: «Ieri l’ha comunque dimostrato di essere più. Poi c’è comunque l’incapacità di non voler capire: spesso viene determinato da situazioni non sempre lineari. Il Milan di Arrigo Sacchi vinse la prima Coppa dei Campioni, strepitosa, perché a Belgrado la nebbia fecerompere la partita e rigiocarla. La ...