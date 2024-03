Così l'A.S. Roma caccia una dipendente per un video a luci rosse rubato da un calciatore

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una ragazza che lavorava per l’A.S.da circa dieci anni è stata licenziata per «incompatibilità ambientale». Ma nella storia che oggi racconta Il Fatto Quotidiano c’è qualcosa che non torna. Perché la giovane impiegata è stata vittima di revenge porn. Un giocatore della Primavera dei giallorossi ha sottratto undal suo cellulare, preso in prestito per chiamare il proprio procuratore. Un filmato che la ritraeva nell’intimità con il suo fidanzato. E che il babyha girato ai compagni delle giovanili. Finché non l’hanno visto altri calciatori, tecnici e dirigenti. Poi sono arrivati anche i commenti a sfondo sessuale nelle chat interne della società e sui social network., la ragazza vittima con ogni evidenza di un reato contro la privacy si è trovata senza lavoro. Incompatibilità ...