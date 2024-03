Così la moglie di Robert Downey Jr ha salvato suo marito e il matrimonio | la regola delle 2 settimane

così l’ex consigliere regionale parlava di un malato di cancro, in cura dal suocero oncologo (già arrestato a luglio per concussione): le carte dell’inchiesta che ha portato a 135 misure cautelari (bari.repubblica)

L'omicidio si è consumato a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. Vittorio Pescaglini ha atteso la moglie in strada e l'ha pugnalata con un coltello da caccia. I due si stavano separando dopo una ... (ilgiornale)

Lucca, 28 febbraio 2024 – L’ha attirata in una trappola mortale, con l’esca dei soldi. “Vediamoci oggi pomeriggio davanti all’albergo – le aveva detto – ti porto 3000 euro in contanti...“. Ma a ... (lanazione)

"Caro Rocco, non so chi sia questo Pontello ma il primo Supersex fui io. E finii sotto al letto di tutte. Ifis cen cen!": Come è iniziata l'avventura di Supersex "Avevo 27 anni ed ero già sposato con Aida, mia moglie ... Era un quindicinale molto spinto per l'epoca, costava 200 lire e non esisteva nulla così. Ma nessuno ...

PARTIRE, TORNARE TRA NORD E SUD D'ITALIA: ...Paolo Jedlowski prende le mosse dal suo trasferimento da Milano a Cosenza per raggiungere la moglie,... le persone e i luoghi così com'erano quando sono stati abbandonati. Nostalgia indagata insieme ...