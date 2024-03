Cos’è l’astronave di SpaceX? – Il New York Times

Leggi tutta la notizia su newsnosh

Starship, progettato da Elon Musk per, mira a trasportare coloni su Marte con una flotta di astronavi. Il sistema, composto da Starship e il booster Super Heavy, sarà il razzo più grande e potente mai realizzato, con 33 motori Raptor. Con i suoi 397 piedi di altezza, Starship supera di 90 piedi la Statua della Libertà. I motori Raptor genereranno 16 milioni di libbre di spinta, rivoluzionando il settore spaziale. Riutilizzabilità e costo dei voli spaziali Starship è progettato per essere completamente riutilizzabile, atterrando come i razzi Falcon 9 di