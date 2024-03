Cosa sta succedendo in Formula 1 con il caso Horner

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Anche se non siete nella ristretta cerchia degli appassionati di1, in questi giorni avrete sentito parlare del team manager della Red Bull, Christian. Negli sport di motori succede spesso: quando la pista dice poco, ammutolita da Max Verstappen e dalle sue vittorie a raffica, è il paddock a parlare. Nelle prossime righe entrerò nel dettaglio di ciò che si suppone stia accadendo nel mondo aziendale Red Bull e dietro le saracinesche chiuse della scuderia; analizzerò il lato sportivo della vicenda, provando a immaginare i possibili riflessi tecnici in pista per le monoposto con il toro rosso sulla fiancata. Vorrei che fosse chiaro dal principio il mio pensiero, però: ilnon è una montatura creata ad arte dai nemici della Red Bull; non è nemmeno il frutto di pettegolezzi o di speculazioni ...