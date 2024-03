“Cosa mi è successo” Loredana Bertè rompe il silenzio dopo malore e ricovero | come sta

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Ecco”.parlailabbiamo già raccontato, la famosa cantante italiana è stata costretta a fermare il suo tour per problemi di salute. La donna infatti ha avvertito une sembra che sia stata trasportata in un nosocomio romano per l’accaduto. Ora,qualche giorno di apprensione per i fan e tutto il panorama musicale italiano, l’artista decide dire ile tranquillizzare i suoi fan. >> “Necessari altri accertamenti urgenti”., le ultime notizie sulle sue condizioni Era l’11 marzo 2023 quando l’entourage diha annunciato che ...

Il papà e l’avvocato di Jordan Tinti , 26 anni, il trapper noto come Jordan Jeffrey Baby, trovato impiccato ieri mattina in una cella del carcere pavese chiedono “ giustizia ” e voglio no “ sapere cosa è ... (ilgiorno)

Novi Ligure, tenta di investire la ex, poi scende e la picchia. La donna salvata da un carabiniere in congedo: «L'avrebbe uccisa»: L'aggressore ieri è stato arrestato dai carabinieri, con l'accusa di tentato omicidio. Cosa è successo Il carabiniere in congedo stava passeggiando sul viale Aurelio Saffi ieri pomeriggio, «Ho visto ...ilmessaggero

Anziana di 103 anni guida la Panda di notte con la patente scaduta, Giuseppina fermata dai carabinieri: «Sono andata a giocare a burraco»: «Sono andata a giocare a burraco», risponde sicura lei. La macchina, inoltre, era senza assicurazione. Cosa è successo A segnalare ai militari l'auto di colore bianco che procedeva in maniera ...leggo

Anche Bayley spunta nel pubblico di AEW Big Business: Intervistata recentemente nel Kick Rocks Wrestling Podcast, a Mercedes Moné è stato chiesto cos’è successo e come mai non è più in WWE, e lei ha spiegato la Cosa non scendendo però esattamente nei ...worldwrestling