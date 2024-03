Corte europea | niente procedura urgente sul decreto Cutro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladi giustizia, su parare dell'avvocato generale, non ha accolto la domanda pregiudiziale d'urgenza avanzata dalladi Cassazione sull'applicazione del. La decisione è del 26 febbraio scorso ed è resa nota dall'avvocata Rosa Emanuela Lo Faro, legale di migranti trattenuti a Pozzallo, su cui è incentrato il ricorso trattato anche dal giudice di Catania, Iolanda Apostolico. Il caso davanti allasarà trattato con laordinaria: "Adesso - spiega l'avvocata - ho due mesi di tempo per presentare una memoria e poi i giudici fisseranno la data dell'udienza".

