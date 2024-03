Correa | «Qualificati contro grande rivale Abbiamo gran portiere»

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al termine di Atletico Madrid-Inter,ha parlato così della qualificazione ai quarti di Champions League della sua squadra.? Angela Movistar dopo Atletico Madrid-Inter: «Molto felice di esserciuna. Adesso godiamocela. Siamo consapevoli che in casa siamo una squadra mentre in trasferta stiamo attraversando un momento difficile. Speriamo di imparare da questo e cambiare la situazione. Rigori? Eravamo molto determinati a prenderli e sapevamo di avere unche qualcuno l’avrebbe sicuramente parato. Grazie ai tifosi per il supporto e l’accoglienza che ci hanno riservato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

LAZIO SI QUALIFICA AI QUARTI SE…/ Il tris qualifica il Bayern! (oggi 5 marzo 2024): La Lazio si qualifica ai quarti di Champions League Martedì 5 marzo il ritorno degli ottavi contro il Bayern ripartendo da un preziosissimo 1-0.ilsussidiario

Doppietta Virtuosi con Maini e Bortoletto: Prima pole position in carriera per Kush Maini in Formula 2. L'indiano, al suo secondo anno nella categoria, è balzato in testa a tre minuti della qualifica grazie a un tempo di 1'41"696, ...italiaracing