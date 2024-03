Coppa Toscana Il Certaldo Nuoto a testa alta Buone prestazioni in vasca

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ottimi risultati e tanti sorrisi. Escono ai giovani del, categoria Esordienti A, dallaper il ventunesimo memorial Egidio Giannoni. La manifestazione che si è tenuta alla piscina Bastia di Livorno, valida per la finale regionale per la sessione invernale, ha visto impegnati i giovani 15 finalisti della Fiammetta. I baby atleti si sono cimentati su tre gare a, in un contesto numeroso e assai competitivo. Alla fine la compagine certaldelse si è piazzata al 28esimo posto nella classifica finale per società, con 82 punti realizzati. Oltre al risultato collettivo ci sono state tante soddisfazioni “personali” ottenute a conclusione di una positiva sessione. In particolare evidenza si pongono le belle gare disputate da Aurora ...

Arezzo, 11 marzo 2024 – La Chimera Nuoto conquista cinque bronzi in Coppa Toscana . La più importante manifestazione regionale riservata agli Esordienti A nati tra il 2011 e il 2013, andata in scena ... (lanazione)

Diciannove medaglie complessive e numerosi piazzamenti di vertice, in due differenti manifestazioni di nuoto di livello interregionale. E’ il bottino raggra nella to dalla Futura negli ultimi ... (sport.quotidiano)

