Coppa Italia Serie D Varesina sconfitta | in finale va il Gavorrano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Fine della corsa. Lavede sfumare il sogno di poter approdare alladiperdendo per 1-2 al Malservisi Matteini contro il Follonica. I grossetani passano in virtù del 2-2 ottenuto all’andata a Venegono Superiore. Il risultatopremia la maggiore determinazione dei toscani contro unache pure era riuscita a pareggiare le sorti e a riaprire i giochi. I padroni di casa spingono già al 2’ con Pignat che spara a lato. Al 7’ è Brunetti a mettere fuori di poco di testa. Non meglio va a Barlettini che, servito da Souari, spedisce alto al 22’. Il monologo dei toscani è spezzato al 28’ da un tiro di Sali respinto da Filippis. Al 42’ il Follonicapassa in vantaggio per merito di Pignat che sbuca di ...

Trieste, 13 marzo 2024 – Proseguono le gare internazionali per l’Ital Tuffi . Gli Azzurri saranno impegnati alla Coppa Parigi 2024 . Le gare si svolgeranno dal 15 al 17 marzo al Centro Federale ... (ilfaroonline)

Dopo una giornata supplementare di riposo, la Fortitudo ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della Final Four di Coppa Italia in programma sabato e domenica a Roma. Nella semifinale di sabato, ... (sport.quotidiano)

A che ora parte Lisa Vittozzi oggi nella sprint di Canmore: n. di pettorale, dove vederla in tv e streaming: Oggi, giovedì 14 marzo, scatterà a Canmore, in Canada, l'ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: alle ore 17.40 Italiane si terrà la 7.5 km sprint femminile con 97 atlete al via, tra ...oasport

Trampolino elastico. Chiara Cecchi è campionessa: Chiara Cecchi, ex promessa della ginnastica Italiana, torna trionfante alle competizioni dopo una pausa. Con la società Giobri New Balance, si aggiudica il primo posto nella Coppa Campioni di trampoli ...lanazione