Coppa America 2024 | Luna Rossa | ecco i ciclisti che daranno energia all’AC75

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un vero e proprio powerbank umano composto da quattro atleti che pedalando possono arrivare a sviluppare circa 2.000 watt di potenza azionando i sistemi idraulici sue sugli altri monoscafi che si sfideranno per conquistare la 37^’s Cup. Che lasia diventata la Formula 1 degli sport velici era ormai chiaro a tutti ma alcuni aspetti delle nuove imbarcazioni che scenderanno in acqua tra agosto e settembre ancora sono in grado di stupire. Come il Power Team diche l’equipaggio italiano ha annunciato in vista del varo dell’AC75 che dovrebbe avvenire nella prima metà di aprile: si tratta dei cyclor, o banalmente, provenienti da diverse discipline e soprattutto da altri sport quasi tutti estranei alla ...