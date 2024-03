Copenaghen chiama le donne alla leva | ' per evitare la guerra'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Danimarca ha annunciato l'introduzione della coscrizione femminile a partire dal 2026, e l'estensione del servizio dida quattro a 11 mesi sia per gli uomini che per le, diventando così la terza nazione europea - insieme a Norvegia e Svezia - a richiedere alledi servire nelle forze armate. Lo riferisce la Bbc.inoltre vuole aumentare il bilancio della difesa di quasi 6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per raggiungere gli obiettivi della Nato. "Non riarmiamo perché vogliamo la. Ci stiamo riarmando perché vogliamo evitarla", ha dichiarato la premier Mette Frederiksen, aggiungendo che il governo sta cercando di raggiungere "la piena uguaglianza tra i sessi". Sull'argomento è intervenuto anche il ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen: "Una coscrizione ...