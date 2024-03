“Controlli inadeguati sui minori” Stangata per TikTok | la maxi-multa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 10 milioni di euro in solido a tre società del gruppo Bytedance Ltd, ovvero l'irlandeseTechnology Limited, la britannicaInformation Technologies UK Limited e l'italianaItaly Srl. L'attività istruttoria - si legge in una nota dell'Antitrust - ha consentito di accertare la responsabilità dinella diffusione di contenuti, come quelli relativi alla challenge «cicatrice francese», suscettibili di minacciare la sicurezza psico-fisica degli utenti, specialmente see vulnerabili. Inoltre, prosegue il comunicato,non ha assunto misure adeguate ad evitare la diffusione di tali contenuti, non rispettando pienamente le Linee Guida di cui si è dotata e che ha reso ...