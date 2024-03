Contro la Cina si vice uniti. Fortis legge il G7 Industria (oppure il G7 Industria visto da Fortis)

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arriva dal Veneto il primo, vero, squillo del G7 a presidenza italiana. Come raccontato da Formiche.net pochi giorni fa, oggi 14 marzo si è aperta a Verona la prima riunione dei sette ministri dell’, guidata dal responsabile del Mimit, Adolfo Urso. Erano anni che il G7 non prevedeva un simposio collaterale interamente focalizzato sulle imprese (la tappa successiva sarà Trento, dove invece si parlerà di digitale). L’obiettivo della dodici ore veneta è stato quello di condividere il più possibile l’agenda italiana con i grandi della Terra, mettendo al centro la sicurezza tecnologica e l’autonomiale, anche e non solo per rispondere nel modo più compatto possibile alla sfida dei Brics. Quattro essenzialmente i temi affrontati al Palazzo della Gran Guardia,sotto un unico slogan, ...