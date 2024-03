Conte è l’asso nella manica | può rifondare il Napoli

" nessun ritiro. Sta solo dialogando. In questi mesi mi ha sempre guidato solo ed esclusivamente l'amore per la mia terra. Per questo sono e resto in campo". Smentisce tutto... Conte nuto a pagamento - ... (ilfoglio)

dopo le polemiche per la foto scattata con Vladimir Putin in Russia, Jorit è tornato in Italia. Fanpage.it l'ha incontrato per una lunga intervista.Continua a leggere (fanpage)

Corsera - Conte per la rifondazione: ADL insiste per convincerlo: Calzona lavora per la riconferma, ma il casting è iniziato: Italiano, Palladino e Farioli. De Laurentiis non può più permettersi scelte sbagliate. E resta l’uomo con l’asso nella manica: Conte per la ...tuttonapoli

CDS - Antonio Conte è la tentazione più grande di ADL, non si arrende e ci riproverà in estate: Secondo Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non si arrende e riproverà a convincere Antonio Conte per la panchina azzurra della prossima stagione: "Antonio Conte rim ...napolimagazine

CorSport- Napoli, Conte resta il sogno del presidente De Laurentiis! In lista per il futuro ci sono altri tre allenatori: L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Napoli, soffermandosi su Antonio Conte.gonfialarete