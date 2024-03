Contatti Usa-Iran per fermare gli Houthi Cosa c’è dietro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Financial Times ha un’informazione interessante: gli Stati Uniti avrebbero cercato di parlare con l’affinché facesse leva sugliperla campagna militare avviata dal gruppo yemenita nel Mar Rosso. E questo conferma due elementi: primo, la sicurezza collettiva lungo le rotte indo-mediterranee che collegano Europa e Asia è un interesse globale che porta Washington a cercare il dialogo con Teheran, un Pese nemico; secondo, dimostra che glimantengono un livello di autonomia nelle proprie azioni, ma possono essere comunque in qualche modo dipendenti dagliiani. La conversazione Usa-sarebbe stata condotta secondo i canali diplomatici indiretti gestiti dall’Oman, coinvolgendo il consigliere per il Medio Oriente della Casa Bianca, Brett McGurk, e ...