Congresso di Medicina Respiratoria e Immunologica | i Maggiori Esperti Italiani a Confronto a Vietri sul Mare il 15 e il 16 Marzo 2024

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIldiintitolato: LIBERO RESPIRO – Lanel Mondo Reale, anche quest’anno si terrà asuldal 15 al 16. La manifestazione organizzata dal Responsabile Scientifico Vincenzo Patella è un evento per la Educazione Continua in Medici (ECM) con l’intento di raccogliere le informazioni scientifiche nel campo dellabasata su una revisione della recente letteratura scientifica rapportata al mondo reale. Saranno presenti ilocali enel campo dellae ...

Intelligenza artificiale e diagnostica per immagini: si accorciano i tempi di esami e cura: Auditorium al buio, palco al buio. Ascolta: La Giornata della felicità: dallo yoga alla corsa, i 5 esercizi che regalano buonumore Improvvisamente luci a giorno, danzatori ...ilmessaggero

La politica che fa storia. De Gasperi, un vero faro. Fu pioniere dell’Europa: Iniziate le celebrazioni per il 70esimo anniversario della sua scomparsa. L’analisi di Patuelli: "Fu decisivo nell’avviare l’integrazione economica".lanazione

Le terapie salvavita: convegno a Palazzo Martinengo delle Palle Brescia: Brescia. Venerdì 15 Marzo 2024, dalle ore 13.30 alle ore 18,00, per il ciclo “Salute in Comune”, nella Sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle – via San Martino della Battaglia 18 (Brescia) ...quibrescia