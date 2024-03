Confronto a cuore aperto tra Giuseppe e Beatrice al GF | pentimenti e dolori VIDEO

(Di giovedì 14 marzo 2024) In queste oreLuzzi eGaribaldi hanno avuto unnella casa del Grande Fratello. I due si sono ritagliati un momento solo per loro durante una partita di carte. Ad un certo punto, poi, hanno smesso di giocare e si sono detti delle cose molto importanti. Ecco cosa è emerso. Le riflessioni disul loro rapporto al GF Dopo essere stati molto vicini, poi essersi allontanati bruscamente, essersi fatti la guerra e, alla fine, ignorati,Luzzi eGaribaldi hanno deciso di venirsi nuovamente in contro in queste ultime settimane di permanenza all’interno della casa. Compreso da ambo le parti di essere in dirittura d’arrivo, i due si sono confrontati su alcune faccende ...

Inter, il peccato originale di questa eliminazione e la missione di oggi per l’ambiente: L’analisi dell’inviato di Fcinter1908.it a Madrid dopo l’eliminazione subita dai nerazzurri in Champions League contro l’Atletico Madrid ...fcinter1908

Ospiti da tutto il mondo per l’apertura di Yare: La Yachting Week in Toscana a Viareggio mette in luce l'importanza della filiera nautica, con focus su innovazione, formazione e Confronto tra professionisti del settore. Ospiti internazionali arricch ...lanazione

Cosentino a “Telesuonano”: «La candidatura a sindaco di Vibo è stata una scelta di cuore»: Il dirigente regionale in corsa per il centrodestra per la guida del Comune vibonese ospite del talk show stasera, dalle 21, su L'altro Corriere Tv ...corrieredellacalabria