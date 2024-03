Conference League | ritorno ottavi | Fiorentina per passare | programma e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una situazione certamente positiva per lache potrà contare su due risultati su tre per brindare al passaggio del turno contro un Maccabi Haifa che comunque ha messo in difficoltà la viola nell’andata di una settimana fa. È già tempo di tornare a disputare la UEFAcon glidi finali didella terza coppa europea. Diversi gli incontri già instradati, mentre in altre occasioni è tutto in bilico: ecco tutto quello che c’è da sapere con ilcompleto, le sfide d’andata, gli orari dei ritorni e dove sarà possibile assistere in tv alla partita.: pareggio o vittoria di misura, lavoro semplice per la? (Credit ...