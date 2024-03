Conference League LIVE | Plzen-Servette ai supplementari | Aston Villa-Ajax 0-0 In campo anche il Lille

Dopo le delusioni in Champions League con le eliminazioni delle squadre italiane, si è registrato il riscatto tra Europa League e Conference League . In attesa della Roma e dell’Atalanta, le due ... (calcioweb.eu)

PRIMA LA DIFESA

PRIMA LA DIFESA: Tra poche ore la Fiorentina scenderà in campo contro il Maccabi Haifa per gli ottavi di finale di ritorno di Conference League. La squadra di Italiano è a un passo dal quarto di ...firenzeviola

Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve con la qualificazione del Milan ai quarti di Europa League: Il Milan è la seconda squadra italiana a proseguire il suo cammino in Europa dopo che Lazio, Napoli e Inter sono state eliminate dalla Champions League, mentre la Fiorentina è arrivata ai quarti di ...tuttojuve

Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo il passaggio del turno del Milan in Europa League: Ranking Uefa: cosa cambia per la Juve dopo il passaggio del turno del Milan in Europa League. La situazione dell’Italia Il Milan è la seconda squadra italiana ad andare avanti in Europa dopo le elimin ...juventusnews24