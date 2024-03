CONEGLIANO – ECZACIBASI | SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Altra giornata di grandissimi match e stasera è proprio il turno dista continuando a stupire in maniera pregevole, confermando di essere la squadra da battere sia dal punto di vista tecnico che tattico.Le ragazze di coach Santarelli si sono qualificate per ladidopo aver battuto sia all’andata ( 3-1 ) che al ritorno (3-1) la corazzata del Vakifbank, continuando a dimostrare la propria superiorità sotto ogni fondamentale. L’, squadra turca, è una squadra altrettanto ostica che vanta giocatrici in grado di mettere in difficoltà chiunque anche se la stessasi è qualificata alladi ...