Concorsi docenti | l’USR Piemonte ricerca commissari Riaperte le domande

L'USR Emilia Romagna , con due Avvisi , ricerca commissari per i Concorsi docenti della scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado. In questi giorni sono in via di ... (orizzontescuola)

Calo demografico, in Calabria 4500 studenti in meno in un solo anno. Le preoccupazioni della Gilda Calabria

Calo demografico, in Calabria 4500 studenti in meno in un solo anno. Le preoccupazioni della Gilda Calabria: Il Coordinatore della Gilda Insegnanti Calabria, prof. Antonino Tindiglia, fornisce il dato del calo degli studenti calabresi dall’anno scolastico 2022/2023 a quello 2023/2024. Un calo preoccupante ch ...tecnicadellascuola

IL CFP CASARGO TRIONFA A RISTOREXPO: PRIMO PREMIO AL CONCORSO DI ERBA: ERBA (CO) – Grande successo per gli allievi del Centro di formazione professionale, che mercoledì hanno conquistato la Ristorexpo young cup, il più ambito tra i riconoscimenti messi in palio dagli org ...valsassinanews

Prova pratica concorso Decenti secondaria: ecco per quali classi e come funziona: Sono ufficialmente partite le prove scritte relative al concorso per docenti di scuola secondaria. Per alcune classi di concorso, i candidati che superano la prova scritta devono sostenere una prova ...ticonsiglio