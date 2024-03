Concacaf Champions Cup | l’Inter Miami supera il turno ma Messi va ko

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo il 2-2 di una settimana fa, in un Chase Stadium tutto esaurito,ottiene la qualificazione ai quarti di finale dellaCup battendo per 3-1 il Nashville nel ritorno degli ottavi. A trascinare la squadra del Tata Martino è stato Lionel, che prima ha confezionato l’assist che ha permesso a Luis Suárez di sbloccare la partita dopo otto minuti, e poi si è reso autore della rete del 2-0 al 23?, finalizzando con un sinistro preciso una bella azione personale di Diego Gómez. Nella seconda frazione è stato poi Robert Taylor a siglare il gol del triplo vantaggio con un bel colpo di testa su traversone perfetto di Suárez. Un passivo reso meno pesante per il Nashville dal gol in pieno recupero di Surridge in tap-in, che ha fissato il punteggio sul definitivo ...