Con la patente revocata da 12 anni | guida un' auto senza revisione e assicurazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Spezia, 14 marzo 2024 –condal 2012 un veicolo sospeso dalla circolazione non assicurato e non revisionato: megamulta per una persona fermata dalla polizia locale. Nella giornata ieri, una pattuglia della municipale spezzina, piazzata all’uscita della Galleria Spallanzani per dei controlli stradali (in particolare per evitare gli accessi abusivi di monopattini e biciclette), ha fermato un’vettura il cui conducente stava compiendo una manovra irregolare. Certo gli agenti non potevano immaginare di avere imposto l’alt ad unavettura non in regola con nessuna delle norme per poter circolare, con allapersonada oltre 10. Sin dai primi accertamenti documentali, infatti è emerso ...