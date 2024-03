Comunità energetiche rinnovabili | l' Italia apripista per le CER in Europa

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si è tenuto a Roma, nella sala stampa di Palazzo Montecitorio, l'incontro in tema diorganizzato da E.A.R.T.H Academy e Fondazione Futurae in collaborazione con Albatros che ha fornito i contenuti tecnici attraverso i maggiori stakeholder sul tema della sostenibilità. L'approvazione da parte del MASE, il 24 febbraio scorso, delle Regole Operative relative al decreto CER ha reso necessario focalizzare gli ultimi, fondamentali, dettagli per l'avvio delle. Nell'intervento di apertura l'On. Roberto Pella, Vicepresidente vicario dell'ANCI ha assicurato la massima disponibilità ad interagire con governo, parlamento e agenzie governative per migliorare lo strumento delle CER e renderlo più aderente alla realtàna. “Do la mia piena disponibilità sulla ...

Terza tappa del tour Mase per promuovere le Cer con il ministro Pichetto Fratin: Lunedì prossimo tappa piemontese per "InsiemEnergia", il 'giro dell'Italia' per promuovere le Comunità energetiche rinnovabili. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Gestore dei Servizi Energetici e Unioncamere saranno a Torino per raccontare la rivoluzione delle CER ...

