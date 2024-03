Comunità Educante Torna sabato

Milano, 7 feb. (Adnkronos) - In occasione del 7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo e il cyber bullismo , Regione Lombardia considera questo appuntamento l'occasione per porre l'adeguata ... (liberoquotidiano)

Appello al Comune di Napoli per contrastare povertà educativa: " La realizzazione dei patti educativi fonda le sue radici su un'idea di scuola intesa come comunità educante riconosciuta necessaria per garantire i diritti di cittadinanza ed il successo formativo ...

Regione: On. Marchetta 'Prosegue l' iter del Disegno di Legge per l' istituzione dell' Unità di Pedagogia Scolastica': ... questa mattina dalla V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'ARS, il Disegno di Legge denominato 'Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della Comunità Educante e per la promozione ...