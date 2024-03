Computer di bordo ed eliche su misura muovono i super yatch

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Quella di Mz Electronic è la storia di un’azienda monzese in continua ascesa da quasi 31 anni, inserita com’è in un mercato, quello della nautica, che vede nella Brianza - forse inaspettatamente - uno degli epicentri nazionali. Se è vero che in terra brianzola non c’è il mare, è altrettanto vero però che c’è un tessuto produttivo di meccanica e high tech da sempre all’avanguardia, dentro cui Mz Electronic, con i suoi prodotti elettronici e componenti per imbarcazioni, è inserita alla perfezione. "Siamo nati nel 1993 producendo strumentazione elettronica, con una gamma di prodotti che andava da nodi e pulsantiere per verricelli, a caricabatteria, ripartitori di carica, interruttori di sentina e altri accessori – spiega il titolare dell’azienda, Alessandro Fossati –. Nel 2008 siamo cresciuti costituendo il nostro marchio Italwinch, grazie a cui produciamo per conto nostro salpa ancore ...