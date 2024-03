Como | cyberbullismo su un 17enne | 3 giovani a processo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 14 marzo 2024)– I fatti sono avvenuti tra settembre 2020 e marzo del 2021. Treragazzi del liceo “bene” diesercitavano atti dinei confronti di un loro compagno. L’unica colpa della vittima (all’epoca dei fatti) era quella di avere un suo pensiero sulle cose, le sue idee politiche e di non essere uniformato a quello dei suoi compagni di classe. I carnefici (anche loro 17enni all’epoca dei fatti) scrivevano frasi d’odio e minacce in una chat chiamata Octopussy, dove il contenuto dei messaggi era gravissimo. Per questo motivo, i tre bulli andranno a, in quanto ieri sono stati rinviati a giudizio per le intimidazioni inflitte.si una ...