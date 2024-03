Come scegliere l’alimentatore adatto al vostro PC

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 14 marzo 2024) I gamers troveranno particolarmente utile questa guida. Se avete acquistato un PC con una potente scheda madre e un’ottima RAM, dovete anche sapere D’accordo, avete assemblato ilPC, magari prendendo una delle schede madri presenti in questa lista, cosìanche una buona memoria RAM. Ma sapete che, per dare la giusta potenza a queste componenti, dovete anche avere un buon alimentatore? Senza questo, infatti, tutte le componenti che avete acquistato risulteranno completamente inutili se non gli date la giusta potenza. In questa guida vi aiuteremo agiusto. Formato La prima cosa da, quando si va a comprare un alimentatore, è il formato. Al giorno d’oggi sul mercato se ne vendono prevalentemente di due tipi: l’ATX PS/2 e il Flex ATX. Il primo ha una ...