Come mantenere giovane e attivo il cervello con questi 5 esercizi giornalieri

(Di giovedì 14 marzo 2024) Seguire pochi accorgimenti nella routine quotidiana può contribuire ala memoria in buona forma. I consigli pratici degli specialisti dell’IRCCS Fondazione Mondino per preservare la salute cerebrale

L'ammiraglia che in curva piega Come una moto!: La terza generazione della berlina di Stoccarda porta al debutto le nuove sospensioni Active Ride, che fanno miracoli sia in termini di confort sia di handling. Ecco Come funzionano e che effetto fann ...quattroruote

Ecco cinque consigli per mantenere la cucina sempre pulita: La cucina è uno degli ambienti della casa dove trascorriamo più tempo, ma anche quello che si sporca più spesso. Come fare fare per mantenerlo pulito più a lungo Basta seguire questi cinque consigli: ...idealista

Come vivere felici in pensione Ecco cosa fare per non annoiarsi e godersi la vita: Come dice il celebre adagio latino “mens sana in corpore ... Quali obiettivi sportivi desideri raggiungere Vuoi mantenere la forma fisica o alleviare i sintomi legati all’invecchiamento Hai ...tag24