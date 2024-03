Come è cambiato lo stile di Meghan Markle da quando non fa più parte della Royal family

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 14 marzo 2024) Secondo quanto dichiarato dalla duchessa del Sussex nel suo periodo nel Regno Unito non poteva indossare colori sgargianti, optando sempre per tonalità tenui. La sua palette non è cambiata molto dal suo trasferimento negli Stati Uniti, ma ora si concede look più audaci, aderenti e corti.