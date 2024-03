Colpo di scena a Palazzo. Eletti Rossi e Gasperoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si sapeva che sarebbe stato un testa a testa. Un vero e proprio braccio di ferro di fine legislatura. Ma non era possibile attendersi un vero e propriodi. Ieri in Consiglio grande e generale Alessandroe Milenasono statiCapitani Reggenti per il semestre 1° aprile-1° ottobre. La nuova coppia reggenziale, sostenuta dall’opposizione, l’ha spuntata per un soffio su quella candidata dalla maggioranza. Infatti, già nei giorni scorsi la Democrazia cristiana aveva indicato in Italo Righi il proprio candidato al ruolo di capo di Stato. Più incertezza per il secondo nome, quello che sarebbe dovuto essere proposto da Noi per la Repubblica. I dissidi interni hanno evidentemente prevalso fino all’ultimo. Perché, proprio nel pomeriggio di ieri, Noi per la Repubblica aveva, dopo ...