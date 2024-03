Colpo alla gioielleria. I rapinatori nella rete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Li hanno trovati. E li hanno arrestati, recuperando persino parte della refurtiva. Svolta nell’indagine sulla rapina“I gioielli di Rossana”, la sera del 23 febbraio scorso razziata alle 19, tra il viavai dei portici di via X Giornate, in pieno centro, da una gang di malviventi in monopattino, armati di pistola (una scacciacani). Carabinieri e polizia di Stato ieri a Mazzano hanno fermato tre uomini, un albanese, un marocchino e un senegalese, presunti autori non solo delin centro, ma anche di quello - fotocopia - ai danni del compro oro “Oro in euro“ di via Orzinuovi del 10 gennaio. Stavano per far perdere le tracce. Inquirenti e investigatori sono risaliti pure a sette persone, italiane e straniere - tutte indagate - che si occupavano di ricettare i preziosi, in specie gli orologi di lusso. Tra loro c’è ...