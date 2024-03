Collegamento con la Guinza. Tra lavori e polemiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) CITTÀ DI CASTELLO - A distanza di un mese dalla consegna deialla galleria dellasono iniziati i sondaggi nei terreni tra i comuni di Città di Castello e San Giustino - di fronte alla zona archeologica di Colle Plinio - dove passerà il corridoio di. Alcune ditte incaricate da Anas stanno effettuando dei carotaggi sui terreni interessati dall’itinerario per procedere ai sondaggi geognostici per il progetto di adeguamento a due corsie del tratto Selci Lama - Parnacciano. Molte le questioni calde. In primis quella dell’itinerario sul quale Anas si sta indirizzando (che non è quello condiviso dai sindaci di Città di Castello, San Giustino e Citerna): si ragiona sul corridoio che raggiunge la zona di Colle Plinio, per poi virare in galleria a destra sotto la collina di Passerina e ritornare su Vallurbana nel comune ...