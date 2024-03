Coca sulle piste da sci e droga ordinata al telefono come “bresaola” | 12 arresti per la banda della Valtellina

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sono 12 le misure cautelari eseguite oggi dalla squadra mobile di Sondrio nei confronti di un gruppo criminale che inondava dileda sci. La, che alveniva chiamata "bresaola", veniva venduta in zone appartate del territorio di Livigno alla presenza di minori e neonati.

Duro colpo al traffico di droga in Valtellina. nell’operazione della polizia di Stato di Sondrio sono state eseguite a Livigno , Torino e in Francia 11 misure cautelari : 5 in carcere, 5 ai ... (ilfattoquotidiano)

Spaccio di droga fino sulle piste da sci, la Coca ordinata al telefono come ‘bresaola’: 12 misure cautelari per la banda della Valtellina: La Polizia di Stato di Sondrio è impegnata dalle prime ore dell’alba in un'operazione volta a contrastare un gruppo criminale operante nel traffico… Leggi ...informazione

