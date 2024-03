(Di giovedì 14 marzo 2024) Cambiamenti demografici e centralità della salute e del benessere dei lavoratori. È questo il tema del convegno organizzato presso la sede delin ricordo di, a 22 anni dalla sua scomparsa. “Tra i principi fondamentali c’è quello di lavorare insieme contro il terrorismo, grande nemico della democrazia”, ha detto Renato Brunetta, presidente del, che ha dato l’avvio ai lavori. “Per un’Europa libera e democratica è necessario il confronto idee, il dialogo sociale e la coesione”, ha sancito ricordando. DIALOGO, SALUTE, SICUREZZA Dialogo fondamentale anche per Marina Calderone, ministra dele delle politiche sociali, che ha chiuso il convegno offrendo ai presenti un’attenta disamina di tutte le politiche utili per il benessere dei ...

Cnel e ministero del Lavoro ricordano Marco Biagi (e firmano un accordo): Cambiamenti demografici e centralità della salute e del benessere dei lavoratori. È questo il tema del convegno organizzato presso la sede del Cnel in ricordo di Marco Biagi, a 22 anni dalla sua scomp ...formiche

Brunetta: “Servono politiche mirate ad ammortizzare i costi sociali e a tutelare i più fragili”: Oggi è l’ora dei corpi intermedi”. Così il presidente del Cnel, Renato Brunetta, nel suo intervento al Comitato esecutivo di Unioncamere. Brunetta: “Servono politiche mirate ad ammortizzare i costi ...webmagazine24

A scuola di tecnologia per non tornare dentro: n importante momento di confronto sul lavoro in carcere si è avuto lo scorso 13 dicembre, con il convegno “Tecnologia solidale 2023”, organizzato dalla Fondazione Pensiero Solido, una realtà important ...ilsole24ore