Cna Costruzioni presenta le linee guida per la gestione dei dati personali

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 14 marzo 2024) ROMA – Cnainsieme alle altre associazioni del settore hato specifichededicate al comparto delle, al fine di orientare e supportare le imprese verso le migliori pratiche didei. Con l’utilizzo sempre più intensivo di tecnologie avanzate come la videosorveglianza dei cantieri, la geolocalizzazione dei mezzi e l’impiego dei droni, la privacy e la protezione deiassumono un ruolo cruciale. Il lavoro di CNAe delle altre associazioni di categoria ha beneficiato del confronto e della condivisione con l’Autorità Garante per la Protezione dei, per sviluppare un ...