Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2024 | Lisa Vittozzi seconda a -7 da Tandrevold a 2 gare dal termine!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024)DELGENERALE 1Ingrid Landmark NOR 9882ITA 981 3 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 915 4 SIMON Julia FRA 908 5 JEANMONNOT Lou FRA 903 6 HAECKI-GROSS Lena SUI 791 7 OEBERG Elvira U25 SWE 780 8 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 627 9 VOIGT Vanessa GER 575 10 PREUSS Franziska GER 53936 COMOLA Samuela ITA 157 38 WIERER Dorothea ITA 150 44 CARRARA Michela ITA 9045 PASSLER Rebecca U25 ITA 8656 AUCHENTALLER Hannah U25 ITA 6065 TRABUCCHI Beatrice U25 ITA 39DELSPRINT 1Ingrid Landmark NOR 418 –DELASSEGNATA – 2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 4103ITA 373 4 ...