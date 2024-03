Clai | a Ozzano trova l’ex coach Turrini

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laè in testa alla classifica del girone C. Le imolesi sono reduci dalla vittoria ottenuta a Pavia, la quarta consecutiva: "E’ stata una partita molto strana – commenta Sofia Migliorini – ci aspettavamo una gara dal ritmo basso,ndoci di fronte ad una squadra di bassa classifica, ma in realtà loro mi hanno stupito parecchio. Sono molto giovani quindi sbagliano tanto, ma nel complesso sono state in grade di sviluppare un buon gioco. Noi non abbiamo spinto al massimo e non è stata una bellissima partita, ma l’abbiamo portata a casa nonostante qualche errore di troppo". Domenica la formazione di Nello Caliendo giocherà in trasferta, aconManuel

Clai vittoriosa e sempre prima. Ora il derby con Ozzano per consolidare il primato: S ono bastati settanta minuti – non un secondo di più, non un secondo di meno – alla Csi Clai Imola per sbarazzarsi della Sfre Tecnilux Pavia. Non brillantissime ma efficaci le ragazze allenate da Nel ...ilnuovodiario

La Clai Imola intravede la Serie A: il derby con l’Ozzano sarà decisivo in chiave play-off: La squadra di coach Caliendo ha regolato Pavia in trasferta senza grossi affanni, consolidando la propria leadership nel girone C della B1 ...bolognatoday

Volley b1 donne. La Fatro Ozzano vuole restare in alto: La Fatro Ozzano affronta Garlasco per valutare la crescita del team. La rimonta playoff sembra difficile, ma l'obiettivo è consolidare il quinto posto. Altre partite in programma. Classifica attuale: ...ilrestodelcarlino