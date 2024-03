Cinema | regista italiano trionfa a Dubai con corto creato grazie a IA

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar. (askanews) – E’ ildi nome Treta, firmato dalFrancesco Siro Brigiano e realizzato utilizzando l’intelligenza artificiale, ad avereto all’AIFF di, the Artificial Intelligence Film Festival, organizzato da Expo City. Treta, una favola onirica che racconta la storia di un malvagio giullare, “re” delle tentazioni umane, ha sbaragliato le oltre 500 operetografiche concorrenti, provenienti da 89 nazioni, conquistando 2 dei 4 premi assegnati dalla giuria di esperti, tra i cui componenti spiccano nomi del calibro di Richard Taylor: 5 volte Oscar per Il Signore degli anelli e Ben Grossmann, premio Oscar per i migliori effetti speciali di “Hugo Cabret”, diretto da Martin Scorsese. Migliore regia, per ...