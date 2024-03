Cinema | Regione siciliana sostiene le produzioni nell’Isola Schifani e Amata | “Strategia vincente”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 Lacontinua a puntare sule sulle opere dell’audiovisivo per promuovere l’immagine della Sicilia. L’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha approvato l’avviso pubblico 2024-2025 della Sicilia Film Commission per la concessione di contributi a sostegno delletografiche e audiovisive in Sicilia. Le risorse disponibili ammontano a 3,5 milioni di euro a valere sul Fondo regionale per ile l’audiovisivo. L’obiettivo è quello di attrarre le case di produzione nazionali e internazionali, ma anche di rafforzare le imprese locali e di favorire la crescita professionale degli operatori regionali del settore, per realizzare opere in grado di diffondere la conoscenza dei contesti storici, artistici, culturali e ...