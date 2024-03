Cina | vice premier sottolinea promozione di nuove forze produttive di qualita’

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Zhengzhou, 14 mar – (Xinhua) – Ilprimo ministro cinese Zhang Guoqing ha esortato a compiere sforzi per promuoveredidurante un tour di indagine e ricerca nella provincia centrale cinese dello Henan, ieri e oggi. Zhang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha chiesto di accelerare i tempi per la creazione di imprese che utilizzino tecnologie specializzate e sofisticate per fabbricare prodotti nuovi e unici, in modo da svilupparedi. Il funzionario ha inoltre sollecitato azioni concrete per migliorare le capacita’ di gestione delle emergenze a livello base. (Xin) Agenzia Xinhua