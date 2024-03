Cina | preoccupano misure dogana Ue su nostre auto elettriche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pechino ha espresso "preoccupazione per lo speciale processo di registrazionele dell'Ue sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese". E' quanto ha commentato il portavoce del ministero del Commercio He Yadong, per il quale "lenon faranno altro che aggiungere oneri al normale commercio di veicoli elettrici, ostacolare la cooperazione nel nuovo settore e danneggiare gli interessi dei consumatori dell'Ue". Le esportazioni cinesi di veicoli elettrici, ha notato He nel briefing settimanale, "sono in linea con la domanda europea e non vi è alcuna cosiddetta impennata dell'import che danneggerebbe il mercato dell'Ue".