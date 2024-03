Cina | l’uomo più ricco è nei guai | preso di mira dai nazionalisti

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) – L'uomo piùdellae il suo impero delle bevande in bottiglia finiscono nel mirino deisul web. Zhong Shanshan è accusato di mancanza di patriottismo. Gli puntano il dito contro per il passaporto americano del figlio, per le immagini sulle etichette di prodotti del suo Colosso, percepite come un richiamo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.