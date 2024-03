Cina | Hebei | operazioni di salvataggio dopo esplosione a Yanjiao

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Shijiazhuang, 14 mar – (Xinhua) – I soccorritori lavorano sul luogo di un’, citta’ di Sanhe, nella provincia settentrionale cinese dello, ieri 13 marzo 2024. Sette persone sono rimaste uccise e altre 27 ferite in seguito a un’avvenuta qui ieri, hanno dichiarato oggi le autorita’ locali. L’, che si sospetta sia stata causata da una fuga di gas, si e’ verificata alle 7:54 di ieri mattina in un negozio nella cittadina di, secondo l’ufficio per la gestione delle emergenze della citta’. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. Di tutti questi, 14 sono stati dimessi dall’ospedale. E’ in corso un’indagine. (Xin) Agenzia Xinhua