Cina | esplosione mortale causata da fuga di gas nello Hebei

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Shijiazhuang, 14 mar – (Xinhua) – Un’indagine preliminare sull’fatale avvenuta ieri nella provincia settentrionale cinese dello, che ha provocato sette morti e 27 feriti, ha indicato che e’ statada una perdita di un gasdotto, secondo quanto dichiarato oggi dalle autorita’ locali. Il punto di innesco dell’incidente si trovava all’interno di un edificio nella cittadina di Yanjiao, nella citta’ di Sanhe. L’edificio ospitava diverse attivita’ commerciali, tra cui un negozio di pollo fritto, ma il negozio specifico dove l’e’ stata innescata non e’ ancora stato determinato, ha dichiarato Liu Fulai, capo della squadra investigativa. La perdita si trova sotto la superficie del terreno e sono in corso sforzi di rilevamento preciso per confermare il punto esatto della ...