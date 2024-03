Cina | base multienergetica genera oltre 1 000 mld kWh di elettricita’

Pechino, 03 mar – (Xinhua) – Le autorita’ cinesi hanno pubblicato ieri una circolare sul lancio di una campagna per espandere la copertura dell’ assicurazione medica di base per i bambini , mirando a ... (romadailynews)

Cina: economisti stranieri evidenziano dati incoraggianti su economia nazionale: L’Indice dei prezzi al consumo (IPC) cinese e’ aumentato dello 0,7% su base annua a febbraio ... L’economista di UBS Wang Tao ha previsto che quest’anno la Cina registrera’ un tasso di crescita ...romadailynews

Stefano Quintarelli: “L'America non andrà fino in fondo contro TikTok, ora c'è la corsa a imbonirsi gli elettori giovani": Non stupisce che un membro parlamentare sostenuto da una base giovane, capendo che il testo non passerà ... Quando gli Usa hanno bandito ZTE, la Cina ha attuato blande ritorsioni e alla fine hanno ...huffingtonpost

TikTok e la privacy, ecco perché le intelligence occidentali lo temono tanto: Multato e vietato a molti funzionari governativi, tutte le controversie della popolarissima piattaforma cinese ...ilsecoloxix