Cigarini | da una Reggio all’altra Un onore guidare la gloriosa Viola Lavoro per riportarla ad alti livelli»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Avete presente laCalabria? Gloriosissima società che ha tenuto a battesimo un campione infinito come Ginobili e altri talenti di prima grandezza? In estate ha scelto un coach 100% made inEmilia per riguadagnarsi i fasti di un tempo. Il suo nome è Federico, 44 anni, una vita nel settore giovanile della Pallacanestro Reggiana a svezzare talenti come Silins e Cervi e adesso tecnico in rampa di lancio. Coach, dalla sua città natale a quella in cui allena ci sono 1100 km di distanza: com’è nata questa opportunità? "Sono stato contattato dal presidente Carmelo Laganà che mi aveva notato l’anno scorso quando ero assistente in B Nazionale a Capo d’Orlando. Per me è stato unricevere la chiamata di un club così importante e abbiamo trovato ...