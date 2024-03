Ciclismo paralimpico Le gare in programma il 6 e 7 aprile “Due giorni del Mare“ Edizione ricca di novità

(Di giovedì 14 marzo 2024) La gara internazionale di“Duedel2024“ celebrerà il 6 e 7la sua 10ª. "Ne siamo orgogliosi – anticipa la presidentessa di Ciclo Abilia Samanta Cavaldonati – perché la corsa in questi anni è cresciuta tantissimo grazie all’aiuto di Alex Zanardi e di tanti altri amici e sponsors. E’ la gara internazionale che apre il panorama europeo ma ha iniziato ad andare anche oltre l’aspetto sportivo. Dallo scorso anno è nata una collaborazione con le scuole superiori del territorio per organizzare incontri con ragazzi e atleti dove si parlerà di sport, di bullismo e altre problematiche e si faranno provare varie discipline". "Quest’anno – prosegue – avremo una delegazione di atleti paralimpici del Ministero della Difesa che racconteranno le loro ...

